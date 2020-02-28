高雄市長韓國瑜今天出席二二八事件73週年追思紀念，致詞時將「二二八口誤成八二三」，「謝雪紅」也講成「王雪紅」，事後，他對自己的口誤致歉。對於宏達電董事長王雪紅躺著也中槍，有網友嘲諷，還好不是說成「雪中紅」。

中用社報導，韓國瑜致詞後離開會場時，面對媒體詢問「二二八口誤成八二三」，還一度表示怎會講錯，之後韓國瑜透過新聞局，以影片方式親自回應，追思會結束看了錄影帶，的確有口誤，他表示，因為專心在致詞的內容，所以對於口誤感到非常抱歉。。

至於，提到台灣女性革命者謝雪紅時，韓也口誤講成「王雪紅」，新聞局長鄭照新隨後也就韓國於致詞的兩個口誤部分致歉。

對此，有網友緩頰說，「蔡英文也曾口誤她的指導教授死了，怎麼沒人說話」、「口誤有需要擴大解讀嗎？還是你們認為你們是聖人，都不會錯，真是吃飽太閒，雞蛋挑骨頭」、「說錯話就是要道歉，韓市長有進步喔」。

但還是有不少網友狂酸，「感謝韓市長帶給大家歡笑」、「你累了嗎」、「可憐吶~~還是不要落井下石好了~」、「駱駝身上的稻草自找的」。

(中時電子報)