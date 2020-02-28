清華大學BNCT中心主任李敏表示，中心已治療超過120位頭頸癌及腦癌病患。（清華大學提供／李侑珊台北傳真）

北榮醫師陳一瑋成功以BNCT治癒國內外多位腦癌及頭頸癌病患。（清華大學提供／李侑珊台北傳真）

清華大學教授周鳳英是將台灣BNCT推向臨床治療的重要推手。（清華大學提供／李侑珊台北傳真）

選在情人節這天治療，當先生手捧花束出現，台籍女病患不敢置信地又哭又笑。（清華大學提供／李侑珊台北傳真）

清華大學擁有全台唯一的研究用原子爐，自改建為適用硼中子捕獲治療的醫療用途後，與台北榮總密切合作，已成為全球以此療法治療腦癌與頭頸癌的頂尖機構。一名西班牙腦瘤患者近日來台求治，首次照射1個月後，腦幹深處的膠質細胞瘤由原來的3.51公分縮小為1.06公分，情人節接受第2次治療後，經醫師評估，已順利返回西班牙。

清華大學教授周鳳英一手將清華硼中子捕獲治療(Boron Neutron Capture Therapy,BNCT)推進臨床實驗。她說，硼中子捕獲治療是一種標靶輻射治療，先為病患注射含硼藥物，待藥物累積在腫瘤部位後，再用原子反應爐的中子束照射，硼中子捕獲反應所產生的高能量粒子，可以有效殺死腫瘤細胞；且不同於其他放射治療對正常細胞也一律「統殺」，中子束照射僅專注消滅被硼藥標記出來的癌細胞，不影響正常細胞，更適合對付彌漫性及不易手術切除的癌症。

台北榮總腫瘤醫學部放射治療科醫師陳一瑋，與清華大學硼中子捕獲治療中心密切合作。他解釋，硼藥物中含有必需胺基酸等營養素，而癌細胞異常增生需要更多的營養素，因此會與正常細胞競相吸收硼藥，就像搶吃「炸藥」，等到癌細胞吃飽炸藥，再用中子束照射，就可「引爆」炸藥，殺死癌細胞。

清華大學表示，這名來自西班牙的女性病患，的夫婿本身就是醫師。他表示，妻子很喜愛打網球，4年前發現同時朝她飛來的球竟有兩顆，出見複視的症狀，原本還以為是眼晴的問題，經電腦斷層檢查才發現腦中有低度神經膠質瘤，而且在腦幹深處不易開刀切除的部位，接受過兩次開顱手術及伽瑪刀放射治療，又再度復發，且發現轉為惡性，才在普拉斯的建議下，向北榮醫師陳一瑋及清華大學求助。

在陳一瑋的安排下，西班牙女士於去年10月首度來台，在北榮進行正子攝影檢查，確認適合進行硼中子捕獲治療；並在今年1月到清華大學原子爐的硼中子捕獲治療中心進行第一次緊急醫療照射，成功將顱內腦幹復發惡性膠質細胞瘤從原來的3.51公分縮小為1.06公分，並安排在2月14日進行第二次照射，術後經醫師評估，已順利返回西班牙。

清華大學原子科學院長兼硼中子捕獲治療中心主任李敏表示，中心自2010年起，與北榮的陳一瑋、王令瑋及吳元宏等醫師合作，包括臨床實驗及屬於恩慈療法的緊急醫療在內，已治療超過120位頭頸癌及腦癌病患，其中多數僅需一次照射即治癒。

(旺報 )