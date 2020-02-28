28日起至3月1日，西半部風速微弱，自北部至高屏地區空品達「橘色提醒」等級。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

根據環保署空品預報，28日起至3月1日，西半部風速微弱，自北部至高屏地區空品達「橘色提醒」等級，並有局部霧影響能見度。台中市政府環保局已啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載，並出動稽查人員加強汙染稽查，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局表示，今起至3月1日連假期間，受地形及氣候影響，西半部空品恐轉差，市府已提前通知前30大固定汙染源提早規劃製程調整、提高自主降載量，並通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝、加強怠速熄火及宣導搭乘大眾運輸等，也橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，請避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

空品即時狀況可至《環保局空氣品質監測網》(http：／／bit.ly／1PYK6fP)、《台中市空氣品質資訊服務網》(https：／／aq.epb.taichung.gov.tw／TccgAIR／index.html )、《台中市空氣品質預報頻道》(http：／／bit.ly／3OTtgsr)查詢，隨時掌握做好自我防護。

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