前球星、資深球評「喇叭」潘忠韋日前因為急性白血病住院，目前正在接受化療並等待骨髓移植，突來的意外讓大家開始重視造血幹細胞配對。中職教練、球星如王建民、洪一中、彭政閔、林智勝、林哲瑄等也站出來，呼籲球迷捐血建檔，有機會救人一命。

國內只有慈濟幹細胞中心在做造血幹細胞配對，國內的骨髓庫雖然有44萬筆的資料，但扣除超過55歲的，只剩下35萬9951筆。

雖然中華職棒正值春訓緊鑼密鼓的階段，但職棒各球團在得知喇叭的現況後，好幾位球星都挺身而出、錄製影片呼籲球迷和國人「伸出雙手、捐髓救人」，只要捲起衣袖、捐10c.c.的血建檔，就有機會救人一命，連效力日職火腿隊的王柏融，也特地錄製影片為潘忠韋加油。

彭政閔等球星帶頭呼籲球迷捐血建檔，有機會救人一命。（好友多媒體製作提供／鄧心瑜傳真）

同時，慈濟幹細胞中心李啓誠主任也以他的專業說明，現在大部分的骨髓移植，捐贈者不需要抽骨髓、而是抽周邊血幹細胞。

「洪總」洪一中說，「過去職棒訓練這麼辛苦你（潘忠韋）都熬過了，這次跟病魔纏鬥，我相信你一定也能熬過來，我對你有信心。」希望透過這次的活動，希望呼籲更多人出來驗血建檔。

王溢正等球星帶頭呼籲球迷捐血建檔，有機會救人一命。（好友多媒體製作提供／鄧心瑜傳真）

洪一中等球星帶頭呼籲球迷捐血建檔，有機會救人一命。（好友多媒體製作提供／鄧心瑜傳真）

(中時 )