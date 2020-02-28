二二八連假開始囉！春暖花開，正是賞櫻的好時機。新北市政府綠美化環境景觀處建議民眾，不妨帶家裡的大朋友小朋友們出門走走，前往林口竹林山觀音寺祈福以及賞櫻！這裡能看到寺院與櫻花盛開的美景，也能來這上香祈福，多接觸大自然，讓心情更開闊！

涼亭邊櫻花正盛開。（圖取自新北市景觀處官網）

位於林口區竹林路325號的竹林山觀音寺，又稱竹林山寺、竹林寺，是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心，聚集眾多善男信女、香火鼎盛。

石獅與櫻花相映成趣。（圖取自新北市景觀處官網）

每逢櫻花季，寺院的周邊與庭園內種植的櫻花也吸引了許多賞櫻的遊客，雕梁畫棟的寺院與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，襯著庭園小橋流水的景致，形成優美的庭園風光，賞櫻的同時也可以參拜祈福。

漫步在園區中，可欣賞美麗的櫻花與巍峨的觀宇。（圖取自新北市景觀處官網）

竹林山觀音寺的櫻花樹目前已有許多株盛開，欲前往賞花的民眾可搭乘三重客運 1210於「竹林山觀音寺」站下車後步行約3分鐘、 1209, 708, 708A, 786, 822, 858, 898, 920, 925, 936, 945, 946於「林口農會」站下車後步行約10分鐘；自行開車前往則經由高速公路，於林口交流道至竹林寺約3分鐘即可到達。

盛開的櫻花，吸引遊客駐足留影紀念。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)