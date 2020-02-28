2019年股債雙漲，讓金融三O獲利亦大增。據金管會統計，銀行的國際金融分行（OBU）去年稅前獲利新台幣991.6億元，成長18％以上，壽險的國際保險分公司（OIU）去年賺4.37億元，成長逾86％，證券業的國際證券分公司更是由虧轉盈，去年稅前賺1.5億元。

今年前二個月因新冠疫情擴大，股債市波動大，企業資金需求略弱，更考驗各家金融機構的投資操盤策略，才能維持去年的獲利水準。

金管會為了讓金融業也能承作境外業務，大賺外國人的錢，從2014年起大幅開放銀行、保險及證券公司的境外業務，保險業及證券業更首度成立OIU及OSU，加上銀行已行之多年的OBU，並稱金融三O業務，希望強化金融業的海外收入，逐步打亞洲盃、國際盃。

但據金管會統計，銀行的OBU到2019年底總資產新台幣6.29兆元，比2018年增加8.18％，存款達2.6兆元，增加7.66％，但可增加OBU利息收入的放款餘額是2.42兆元，比前年底衰退4.69％，金額少了新台幣1,192億元。

即便放款減少，但銀行OBU業務去年稅前獲利新台幣991.6億元，較前一年成長18.05％，其中國銀的OBU稅前賺959.2億元，外銀則賺32.4億元，等於OBU在投資面獲利不少，彌補放款金額減少，讓獲利金額大幅成長。

壽險業的OIU亦因為陸客不來，新契約保費收入減少，甚至有多家壽險公司已不推出OIU保單，依保險局統計，壽險OIU新契約保費加計續期保費，2019年為7,996萬美元（約合新台幣24.3億元），比前年衰退1.26％，若以新契約保費來看則是衰退16％。

但壽險OIU去年稅前獲利是1,433萬美元（約合新台幣4.36億元），比2018年稅前獲利769萬美元，大幅成長86.35％，分析可能是新契約保費成本減少，及投資獲利增加。

證券業OSU則可承作境外有價證券自營、經紀、承銷等業務，共有19家券商開辦，多數仍是靠投資操作獲利，2018年因為股債雙跌，OSU是虧損0.2億元，去年則是稅前獲利1.5億元。

(工商 )