新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發後，星巴克於一月底宣布近2000多家的中國門市停止營業，但在認為中國疫情放緩後，星巴克27日宣布旗下中國85％門市重開。

星巴克行政總裁約翰遜（Kevin Johnson）認為，中國疫情確診數字放緩，初步已經見到復甦的跡象。星巴克在中國約有4300家門市，一月底時一半以上暫時停業，但在2月27日，85%門市恢復營運。

另外，擔憂疫情的影響，Facebook宣布取消原訂5月5、6日於聖荷西舉行的年度F8軟體開發者大會，將以線上線上串流替代。

Facebook開發平台和工程總監Konstantinos Papamiltiadis表示，這是一個艱難的呼籲，F8對Facebook來說非常重要，但在優先考慮開發合作夥伴、員工的健康和安全後，宣布取消年度F8軟體開發者大會。

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(中時電子報)