電視劇《姊妹們 追吧》卡司發佈會，演員坤達、張允曦(小8)兩人表達對製作人王偉忠謝意。（盧禕祺攝）

坤達、張允曦（小8）28日一同出席東森新劇《姊妹們一起追吧》記者會。37歲的小8直說自己還是渴望戀愛，期間雖然有人介紹對象，卻都無疾而終，自曝單身將近4年之久，「這段時間真的沒有人追求，對愛情沒矢望、有期待。」之前說因看了《想見你》而喜歡許光漢，受訪聊到許光漢是天蠍座時，小8更直接腦補，「巨蟹跟天蠍真的很搭」，還不忘問說：「那有他的聯絡方式嗎？」直率個性笑翻全場。

左起王偉忠、謝育秀、小8、坤達，一同出席新戲卡司公布記者會。（攝影／焦正德）

《姊妹們一起追吧》故事圍繞四個世代因追劇而結識的女人，她們為生存所打拼的人生。小8這次在劇中演出30多歲的單親媽媽，她坦言因為沒相關經驗，所以非常緊張，拍戲時就不停向媽媽輩的工作人員學習討教，「可能要到殺青才能放鬆，滿興奮、緊張的。」小8透露一開始很抗拒「林淑芬」這個角色，是因為覺得這女人太偉大、太不真實，等到接演之後，覺得這角色就是沒有選擇的樂觀，就跟台詞所說的一樣『樂觀不代表快樂』，讓她很有共鳴。

日前柯佳嬿主演的《想見你》創下高收視、高口碑，坤達表示最近拍戲工作忙，還未抽空追完全劇，但也透露跟老婆在家會討論工作、表演，但不會講太多，「她只跟我一直提孔劉。」製作人也不忘打趣表示，可以再追加劇中的小劇場韓劇致敬橋段。當問到兩人是否會有裸露戲？小八更是搞笑表示，「坤達下空、我上空」，笑翻全場。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)