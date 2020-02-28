為疏導高鐵烏日站連假交通，烏日分局呼籲，配合接送分流。（提供／陳淑芬台中傳真）

為疏導228連假3天高鐵烏日站附近交通，烏日分局28日呼籲民眾配合接送客分流措施，2樓為送客專用、1樓為載客專用，提前抵達站區車輛可免費暫停高鐵特約停車場30分鐘，切勿在周邊道路臨停，以免受罰。此外，建議民眾善用替代道路，避免壅塞。

烏日分局表示，警方在連假期間持續透過「行車流暢中心」路口監視器掌控轄區高鐵站區周邊重要路口、東海商圈、台1線及台灣大道五段等路口行車狀況，遇有壅塞情形，將立即指派線上警力加強疏導。

為提升高鐵台中站區周邊道路行車順暢，烏日警分局與高鐵公司實施站區接送客分流措施，2樓為送客專用，送親友搭車的車輛可在下客專用區臨停；1樓為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客，提前抵達車輛可免費暫停高鐵特約停車場30分鐘。

烏日分局提醒民眾，在交通尖峰期間，由中彰快速道路（台74線）台中高鐵匝道口進出高鐵台中站區經常塞車回堵，建議民眾善用替代道路。南投地區，可由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出；彰化地區，可由王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出。台中地區，則由中彰快速道路、高鐵台中站周遭聯外道路（建國路、學田 路、中山路等平面道路）進出。

(中時 )