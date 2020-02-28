台中市親子館於上下午閉館後進行全館消毒。(台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真)

台中市長青學苑課程多元及有趣，深獲銀髮長輩的青睞，為因應新型冠狀肺炎疫情，考量課程地點不少在室內且人數眾多，市府社會局宣布將長青學苑課程全面延至4月6日開學，避免疫情傳染風險，同時也將加強學習環境清潔消毒及學員們衛教宣導。

社會局長彭懷真說，雖然台中市目前多數長青學苑已延期至3月2日開學，考量長青學苑上課人數眾多，且多為室內課程，為避免近距離增加傳染傳播風險，決定將所有長青學苑課程延期至4月6日開學，以維護長輩健康與安全。

社會局指出，於長青學苑延緩開課期間，各承辦單位將加強包含課桌椅、教學器材等學習環境清潔及消毒，並維持教室內空氣流通，同時也會提醒長輩們記得勤洗手及打噴嚏、咳嗽需掩住口鼻等個人衛生習慣的重要性，避免前往人潮聚集、擁擠、空氣不流通的場所及與他人共食、共飲。

社會局強調，相關課程詳情可至「台中市長青學苑課程資訊系統」（https：／／old65.taichung.gov.tw／WebSite／index.aspx）或洽各區公所查詢。

(中時 )