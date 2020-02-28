新冠肺炎假訊息又來了！法務部調查局表示，目前發現部分網民以假訊息對台灣部分政策進行報復性攻擊，並為了提高傳播的效率，產生大量「模組化」訊息，如固定格式的訊息及造假政府公文等。

法務部調查局副主任劉家榮表示，有網民透過假訊息模板大量且快速地產生假訊息，如日前青蛙送體育館事件「什麼人是我的某某某，在哪裡發現⋯⋯」或「透過某某議員轉述，某個地方有多少疫情、死多少人」一類訊息模組，並透過兩岸交流平台散播。

劉家榮提到，網民可能是企圖以假訊息抗議部分防疫政策，例如昨日就有網民造假行政院公文，企圖散佈「憑健保卡一人可以購買10片口罩」等錯誤訊息，推測應是針對口罩出口禁令產製的報復性假訊息。

此外，劉家榮指出，未來假訊息可能會針對台灣將以不人道方式管控疫情、美國政要透露台灣政局不穩、照片顯示疫情失控、台灣隱匿疫情等進行攻擊或發佈不實公文等，民眾務必小心分辨。

對於民眾應該如何判斷訊息真偽，劉家榮建議民眾可以透過台灣事實查核中心等澄清事實或訊息的網站或資訊相關的官方網站搜尋資料，或直接撥打相關部門電話確認，若發現未經證實的訊息千萬不要轉傳，否則可能面臨最高300萬元的罰金及3年以下的有期徒刑。

(中時 )