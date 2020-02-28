針車廠6部縫紉機齊發，資深女工埋頭趕製口罩布套。（王文吉攝）

針車廠6部縫紉機齊發，資深女工埋頭趕製口罩布套。（王文吉攝）

醫用口罩仍須排隊購買，延長口罩壽命的布套也很搶手。台中外埔布英熊文化創藝館旗下的針車廠平時生產帆布包，日前有企業委製一批口罩布套，老闆娘葉秀英親自打樣設計，並暫停布包生產線，全力投入生產布套。由於口罩布套全靠手工車縫，廠內資深女工大呼吃不消，目前每日可產製500片，供不應求。

「卡卡卡、卡卡卡！」針車廠6部縫紉機齊發，資深女工埋頭趕製口罩布套，老闆娘葉秀英負責裁布、熨燙及品管。她說，原本我們只製作蝶谷巴特布包，日前有企業委託製作口罩套，一口氣下訂1000片，她自己打樣設計，並停掉布包生產線，全力投入生產口罩套。

葉秀英強調，製作口罩布套是誤打誤撞，首批完成1000片訂單，也接受一般民眾預訂，口耳相傳之下，訂單持續湧入，每天加班趕工仍供不應求。葉秀英說，口罩布套全靠手工車縫，廠內女工都有點年紀，人人大呼體力負荷不了，最近布料短缺，做到斷貨再回歸本業。

布英熊文化創藝館創辦人劉俊輝表示，針車廠是由其父母經營，921前的全盛時期有50台縫紉機，後來沒落，目前剩7、8台生產帆布包。因疫情爆發衍生防疫產品需求，口罩布套日產量約500片左右，每片60元，若學校、醫療單位有緊急防疫需求，可以優先排單趕製。

口罩布套全靠手工車縫，針車廠女工都有點年紀，有人穿著護腰上工。（王文吉攝）

針車廠老闆娘葉秀英負責熨燙及品管。（王文吉攝）

(中時 )