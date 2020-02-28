前紅雀外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)今年跟勇士簽下1年1800萬美元合約，他現在正感到非常後悔。其實紅雀本來開給他合格報價(1780萬美元)，他因為想尋求複數年合約而拒絕，最後還是只拿到勇士的1年合約。

「早知會這樣，我就接受紅雀報價了。但我只是想挑戰生涯第一張(自由市場)合約。我耐心等待，我相信紅雀會給個好價錢，他們沒有。最後勇士找上我，價錢不錯，我只能接受。」

歐蘇納以前效力馬林魚，是陳偉殷老隊友，那也是他打得最好的時候，曾有單季37轟、124打點，金手套兼銀棒獎。後來他被馬林魚賣給紅雀，表現依然穩定。

巧合的是賽揚獎投手凱寇(Dallas Keuchel)去年也是推掉合格報價之後找不到新東家，最後被勇士1年1300萬美元收走。勇士是個好地方，連續兩年打下國東冠軍，凱寇在那裡重新出發，換到白襪的複數年合約，看看歐蘇納能不能也藉此圖個出身。

(中時電子報)