調查局假訊息防制中心溯源調查，發現最近網路社群出現大量散布傳播的不實訊息，是大陸社群已經開始流傳台灣行政院發布的公文，預備作為素材用來變造假訊息，提醒民眾提高警覺，不要轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

假訊息防制中心分析大陸網軍散播假訊息原則分別是，「大陸網民不滿台灣禁止口罩出口政策」、「大陸網民認定台灣網民在大陸社群散布假訊息」，所以基於報復心態，群起串聯並蒐集台灣真實文案圖片作為素材，發動對我假訊息攻擊，其中大陸「微博」、「帝吧」等社群尤其是製假訊息集散地，除「提供假訊息模板、文件、圖片等素材」外，更研析「兩岸語法差異」及「輿論鋪陳等散布策略」，以提升假訊息辨識難度。

假防中心預測，下一波大陸假訊息攻擊主題及手法是，「台灣將以不人道手法管控國內失控疫情」、「美國政要人員、智庫及論壇成員驚傳台灣政局出現不穩狀況」、「剪接照片以製造台灣各地疫情失控事件」、「台灣官方針對假訊息進行澄清，係為避免疫情真實情況遭國人發現」、「偽造政府機關防疫相關不實公文」等。

假防中心強調，大陸網民發現兩岸用詞不同，導致製造的假訊息易遭辨識，所以有大陸網民提議直接引用台灣「台灣事實查核中心」的查核報告用於假訊息變種，以避免兩岸用語上落差。假訊息的變造因而「進化」，民眾可參考調查局的分析結果用於辨識網路假訊息，並切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )