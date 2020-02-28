全台灣目前有45萬個產業移工，據「外國人生活照顧服務計畫書」的內容，每個人居住面積為3.2平方公尺，宿舍環境相當緊密。勞動部表示，在雇主責任上，已經要求必須要設置測量體溫、以及相關洗手設備，未來在移工生活的住宿空間上也會持續檢討出更合理、妥適的空間。

為了方便管理，不少產業移工平日都是集體工作、集體住宿的生活在一起，外界對於根據「外國人生活照顧服務計畫書」的內容，每個人居住面積為3.2平方公尺，但外勞宿舍其實相當擁擠，如果有一名移工染病，即有可能會造成移工宿舍出現群聚感染。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，勞動部針對產業移工在住宿管理上，是有訂出相關的應負責任，而「外國人生活照顧服務計畫書」則是管理條件的最低門檻。在防疫期間，針對雇主的住宿管理上，已經有要求要準備量體溫、衛生清潔設備等，雇主也應盡量提供包括口罩等防護裝備。

(工商 )