蘋果執行長庫克27日表示，新冠肺炎疫情在陸已逐漸受到控制，每日確診病例下降，在大陸替蘋果代工的工廠正準備復工。

美國科技網站《The Verge》報導指出，庫克（Tim Cook）在接受福斯商業台專訪時表示，武漢及周邊地區的工廠正準備復工，認為從數據來看，在武漢及周邊地區的肺炎疫情已經降下來了，「那我當然非常樂觀」。

庫克表示，從供應商這邊來看，蘋果有不少供應商，以製造iPhone來說就跟全球各地都有關，如從美國的關鍵組件，武漢及周邊地區來的關鍵零件。他表示，武漢及周邊地區生產的零件，蘋果準備重開工廠，並讓工廠通過重開工的條件，也會增加產量，並認為這是恢復正常的第三階段，而蘋果正處於增產模式的第三階段。

報導也指出，嚴格來說庫克是對的，畢竟陸官方數據指出，在大陸的新確診數量正在下降，但全球包括南韓、義大利以及伊朗陷入新一波爆發，新冠肺炎疫情對經濟影響依舊持續，至今仍不清楚病毒全球傳播對商業、旅遊、公衛以其他政策的衝擊持續至何時。

蘋果在17日投資人更新報告罕見指出，受到新冠肺炎疫情影響，預計無法達到先前為3月當季提供的營收展望。先前蘋果對第2財季營收預計在630億美元至670億美元間，但當時悲觀表示恐連先前預測範圍的低端都不到。

(中時電子報)