高雄市長韓國瑜28日在高雄228和平公園參加228事件73年追思紀念會，韓認為，大家不光要記憶這段歷史、記取教訓，更盼家屬們告別仇恨，回歸生命的本質、溫暖的人性，但韓卻在致詞時，一時口誤將「228」追思紀念會，講成「823」追思紀念會，也把「謝雪紅」講成「王雪紅」。

對此wecare發起人尹立提出質疑，大家都把焦點放在韓國瑜口誤，但台語不是他的母語，他說起來並不流暢，因此，正常來說，他要用台語講之前，應該會經過大腦順過一次，但他卻用台語把「228」講成「823」，他認為這並不單純失言，真的不清楚為何會這麼說，但把「謝雪紅」講成「王雪紅」情有可原，這可能單純是發言時講太快口誤。

台灣基進新聞部副主任張博洋更轟，韓國瑜在這麼莊重的場合，致詞中8成講抗日運動，2成說要大家「解脫」、放下仇恨，致詞時又錯誤百出，他認為，韓唯一講對的就是韓即將被罷免、獲得「解脫」。

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(中時 )