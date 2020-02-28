留言內容涉嫌影射政府藉口罩大賺一筆，被中央流行疫情指揮中心認定為假訊息。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名30歲林姓女上班族，上月收到朋友用LINE傳來的訊息，指「因為有認識做口罩工廠的叔叔」、「政府規定不能出口，但用低於生產成本的價格跟廠商強制收購，並要求廠商自行吸收虧損，再用高於市場的價格販售給民眾」等，林女看了之後，將對話截圖轉貼在噗浪「偷偷說」留言板上。

林女貼文標題原本是「政府叫大家不要發國難財但自己大賺一筆？！」，後來有網友提醒標題不當，有造謠之嫌，林女雖立即改為口罩八卦相關，但中央流行疫情指揮中心認定該內容非屬實，足以影響社會安寧，向刑事局函文告發。

刑事局電偵大隊獲報後，通知林女到案說明，林女供稱只是將朋友傳來的訊息轉貼，對自己的散布行為表示抱歉，並已將該文下架。

警方表示，行政院已在上月底公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為刑法所定生活必需用品。散布假訊息可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

(中時 )