確診看護賣網拍 指揮中心：如何出貨要了解看看 15:492020/02/28 中時 林周義 、 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（鄭郁蓁攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內一名非法外籍看護日前確診新冠肺炎，目前仍在醫院接受隔離治療，今早傳出上網賣網拍。指揮中心監測應變官莊人祥表示，對於網拍的行為，疫情管制上並無限制，但如何出貨需要再了解看看。 (中時 ) #網拍 #確診 #指揮中心 #出貨 #看護 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 北部婦女家庭群聚結案 接觸者均陰性 13:412020/02/26 生活 台32例確診 為案27老翁印尼看護 04:092020/02/27 焦點新聞 不斷更新》大邱教會確診破千！韓最新增171病例 累計1766人染疫 09:042020/02/27 國際 蘇指定陳時中任一級指揮官 發言人這麼說 13:592020/02/27 政治 印尼籍看護確診 台籍看護嘆：口罩難求 15:162020/02/27 生活 不斷更新》北海道感染者再添13人增至54人 包括2名幼童 15:442020/02/27 國際 義大利旅遊升至第三級警告 台人入境需居家檢疫14天 15:402020/02/27 生活 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 生活熱門新聞 好市多沙拉番茄好吃？她拿衛生紙一擦...網友吐了 - 生活 冠狀病毒可傳動物？ 周志浩：不排除這種可能 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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