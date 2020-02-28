成立於1957年的香港亞洲電視控股有限公司（簡稱ATV亞視）是香港第一間電視臺，覆蓋香港、澳門、廣東及北美近一億觀眾，是亞洲地區具有影響力的電視臺。經歷時代變遷、加上數位年代的大趨勢，亞視宣佈將布局網路媒體經營，並在吉隆玻舉辦的『亞洲心動娛樂』媒體發佈會上，宣佈四大區域（香港、台灣、馬來西亞、新加坡）經營管理高階主管，未來營運中心設在馬來西亞，將打造全新的亞洲娛樂帝國！

亞視作為香港第一間電視臺，已有63年歷史，跟隨著時代進步和互聯網普及的時代，亞洲電視亦宣佈跨足網絡電視，以「ATV 亞洲電視」APP 在 OTT 平臺上呈現。亞視由 1957年開始，製作許多家喻戶曉的經典節目、劇集，包括董標主持的《賽馬節目》、首部原創武俠劇《天蠶變》、創下高收視的《大地恩情》、《大群英》、《我和春天有個約會》、《我和僵屍有個約會》、《再見豔陽天》等，捧紅無數巨星，成為觀眾心目中的經典節目。

台灣區副總裁李宗昌博士表示，這次亞洲電視在馬來西亞打造影視城，主要是看准娛樂商機帶來的發展潛力和經濟效益，希望能透過這個平臺發掘全球影視精英，帶動全球娛樂行業發展更蓬勃。

李宗昌博士指出，現在設立的亞洲心動娛樂 APP，由著名導演梁志強主理業務，在製作影視作品上也有豐富的經驗，李宗昌博士認為，亞洲心動娛樂 APP 亦能讓全球觀眾都收看得到亞洲電視接下來重金打造的影視節目，定必讓大家另眼相看。

亞視在記者會上宣佈馬新港臺四大區域主理人員正式上任

亞視聯席主席鄧俊傑連同聯席主席拿督斯裡賴彩雲，會中正式委任新加坡國寶級導演兼

演員梁志強成為亞洲電視控股有限公司（Asia Momentum Media）旗下亞洲心動娛樂

（Asia Momentum Entertainment）的全球總裁兼暫代新加坡主理人員一職，並宣佈資

深演員林文龍擔任香港副總裁，資深媒體人李宗昌博士擔任臺灣副總裁及世界級口琴

藝人陳軍凱擔任馬來西亞總經理。一眾高層並齊齊啟動水晶球倒數『亞洲心動娛樂 APP』

將於 6 月 28 日在香港全球同步啟動！

招募網路人才打造亞洲影視城

李宗昌指出，亞洲心動娛樂未來除了外購節目、電視劇集，亦會開發自家制的影視節目。除了香港，亞視宣佈接下來會投放更多時間、資源于其他亞洲地區，包括馬來西亞、

新加坡和臺灣，在亞洲心動娛樂的企劃下，未來會在馬來西亞打造影視城，持續招募

各國的優秀創作團隊合作，積極網路優秀的影視內容，將四大區域的資源、觀眾進行

整合，進一步開發更大的市場。

梁志強出任「亞洲心動娛樂」全球總裁

新加坡國寶級導演及演員梁志強這次被委任『亞洲心動娛樂』全球總裁，在馬新一代

的演藝圈創造了無數神話的他，從梁婆婆到《小孩不笨》系列、《錢不夠用》系列，

以及近年轉型導演拍攝的《新兵正傳》系列等，一直無間斷締造票房神話！

在馬新演藝圈打滾接近三十年的梁志強，稱一直以來都面對著資金少、市場小的難題，

即使受到諸多局限，但他仍鍥而不捨地為演藝圈獻力，希望將學到、得到的經驗傳授

給新一代。

亞視聯席主席鄧俊傑表示，希望亞洲心動娛樂在梁志強與四大區域主理人員的帶領下

重振輝煌。

臺灣資深媒體人李宗昌博士作為亞洲心動娛樂臺灣副總裁，他表示，希望在亞視過去輝煌的歷史上，經由這次的改組，讓亞視在華人世界的主流媒體界，更上一層樓，發揮更具正能量的影響力！

亞洲心動娛樂馬來西亞總經理陳軍凱，在記者會中指出，未來會藉由這個平臺帶動馬來西亞的影視發展，發掘更多的人才，並認為很快就能帶來很多好作品，為生活增添色彩！

(中時 )