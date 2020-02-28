在新冠肺炎陰影籠罩下，台灣民宿業者主動展開正能量行動向醫護致敬。以觀光局認證的優質民宿為主要成員的「台灣好客民宿協會」2月27日發起「好客傳愛」行動，號召會員捐出房間，未來提供辛苦的第一線醫護人員出來散散心，獲得會員熱烈回響，半天之內募到超過200個民宿房間，將由協會在疫情結束後，捐贈衛福部及醫療院所，向抗疫的醫護人員傳達感謝。

「好客傳愛」行動發起人、台灣好客民宿協會理事長黃秀惠表示，新冠肺炎疫情重創台灣觀光業，全台民宿災情慘重，幸而交通部觀光局日前宣布了一連串針對業者的紓困振興方案，讓全台九千多家民宿在一片黑暗中看到了希望。但她認為身為業者，不應該只是索取要糖吃，有機會也應該要貢獻己力回饋社會，所以她和協會的幾位理監事商議後，提出這個方案，希望藉由捐出房間，傳達「好客民宿」的善意和正向能量。

所謂的「好客民宿」，是由交通部觀光局從全台九千多家合法民宿中精選出來，認證通過的優質民宿，目前全台大約有1100家。台灣好客民宿協會即是由這其中的熱心業者所組成，協會的會員遍布全台，其中不乏網路當紅的海景、山景和各種主題民宿，成員約有80家。

黃秀惠指出，希望拋磚引玉讓社會多一點溫暖和希望。協會群組從昨天晚上開始募集後，各地民宿業者熱情響應，短短半天內已募集到200多個房間，募集行動還在持續中。有的民宿本身只有5個房間，但一口氣就捐出15間，也有一晚平常售價一萬多元的高檔民宿，一口氣捐出5個房間，還加送超跑體驗。這些優質的民宿房間和體驗，在疫情結束後，將由協會捐贈給辛苦的第一線醫護人員，免費前往度假。

除了免費的房間之外，在疫情宣布結束的半年內 ，醫療人員只要出示證明，好客民宿協會也會提供房價優惠打折活動，最多五折。提供優惠的民宿名單和優惠詳情，將發布在好客民宿協會官網和FB粉絲團上。

(旺報 )