中央流行疫情指揮中心日前宣布新冠肺炎確診案例為一名印尼看護，隨後卻認為逃逸外勞、行蹤擴及北部2大醫院。勞動部表示，長久以來與內政部移民署合作，透過居留證號碼來查緝逃逸外勞，近日也將提供給衛福部，讓醫療院所能核對入院者身份時，確認外籍看護是否為逃逸外勞。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良解釋，勞動部長期與移民署合作查緝行蹤不明的逃逸外勞，在行政部門之間已經有一套核對系統，透過系統可查居留證號碼是否失效、偽造，以及是否為本人，這項系統接下來也可以提供給衛福部，讓醫院可以立即確認外勞身份，「不會讓持證就能進入」。

另外，蔡孟良指出，移民署去年推出半年的「擴大自行到案專案」，以減少行政裁罰等誘因，半年就有約9千名逃逸外勞到案，成效不錯，也讓去年的逃逸增加人數少於查獲人數，讓整體行蹤不明的外勞人數降至4.8萬人。

他說，這段期間逃逸外勞因為居留證失效，也不能買口罩等防疫物資，所以會與移民署討論，是否能利用這段防疫期間，再度利用專案讓外勞自行到案。

(工商 )