228受難家屬在紀念碑前獻上花束，以表對受難者的敬意，但適逢防疫期間，多數人也戴上口罩因應。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣政府28日如期在屏東公園228紀念碑前舉辦「愛與融合」紀念音樂會，但原訂1小時30分的流程編排，東刪西減、濃縮至40分鐘內完成，且入場前都必須量測額溫及雙手消毒，防疫工作做到滴水不漏。

屏東縣長潘孟安率領縣府一級主管出席，向受難亡者表達追思與最高敬意，同時也對受難者家屬致上慰問與關懷之意，全程透過音樂與詩人吟唱，以不同形式傳達愛與融合的力量。

潘孟安表示，每個人都是嚮往和平，但過去因為不同族群、文化，發生228令人心痛的歷史事件，雖然是台灣人民共同的傷痕，此時大家應記取過去教訓，永遠彼此珍惜、相互尊重，才是紀念228事件和撫慰228受難者英靈最重要的事。

潘孟安接著引領受難者家屬代表一同敲響和平鐘並施放氣球，透過鐘聲傳達和平精神，讓高飛氣球將思念傳向遠方的親人，並在紀念碑前獻上花束，以表對受難者的敬意。

受難者家屬張林淑汝同樣以樂觀與饒恕的心情指出，自己二哥在22歲那年於嘉義台電公司擔任技術員，某天上班途中突遭槍斃，大姊將他的屍體利用三輪車搬運返家，母親見狀泣不成聲，當年她僅12歲，「但那一幕我永遠記得。」

今年受到疫情影響，孩子都勸她缺席1次，但張林淑汝不肯，上午偷偷搭乘公車從恆春半島來到屏東市，就是希望親自出席這場紀念追思會。

(中時 )