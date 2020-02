知名遊戲《瘟疫公司》(Plague Inc.)在 27 日被發現,無預警從中國大陸 App Store 中被下架。當日官方並未發出任何聲明回應,但已經有遊戲玩家在 Twitter 上向開發公司提問,同樣沒有獲得回應。稍早之前,《瘟疫公司》的開發公司終於發出聲明,回應了本次遊戲在中國大陸地區遭到下架一事。

2012 年由英國公司 Ndemic Creations 推出的遊戲《瘟疫公司》(Plague Inc.),一直以來都頗富盛名。今年初一波由中國大陸武漢爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情,就讓不少熟悉遊戲的玩家聯想到這一款遊戲的「神預言」。而或許正是因為如此,根據 App 統計調查研究機構 App Annie 觀測,這一款遊戲在 1 月 21 日之後就一直佔據中國大陸 App Store 的付費遊戲下載榜第一名,引起不少關注。但在 27 日,這一款遊戲被發現沒有向玩家發出任何事前通知,就在中國大陸地區的 App Store 下架,且僅發生在該地區;台灣、香港、美國等地的 App Store 都仍舊可以下載。在新冠肺炎疫情蔓延的時機發生此事,箇中原因不禁令人好奇。

稍早之前,《瘟疫公司》開發公司終於對外回應,在聲明中指出:「很抱歉要與中國大陸的玩家分享一個非常傷心的消息。我們剛剛獲知《瘟疫公司》『含有經中國國家互聯網信息辦公室(Cyberspace Administration)確認過的不合法內容。』因此遭到下架。」這項通知很明顯讓遊戲開發公司相當意外,他們甚至表示「這情況是我們無法控制的。」(This situation is completely out of our control.)

令人玩味的是,這一款遊戲並非在新冠肺炎疫情期間才在中國大陸地區上架,內容也沒有進行大幅度的修正。究竟為什麼會突然被判定當中含有所謂的不合法內容?不由得讓人聯想此事件與當前新冠肺炎嚴峻疫情之間的關係。

針對遊戲在中國大陸地區遭到下架,開發公司表示「我們尚不清楚遊戲下架是否與中國當下正在應對的冠狀病毒疫情有關」,但是認為這款遊戲的內容深具教育意義,且獲得了美國美國疾病管制與預防中心(CDC)的認可。遊戲公司表示,不會棄中國大陸的玩家於不顧,他們正在與中國國家互聯網訊息辦公室連絡,並且將全力以赴爭取遊戲可以重返中國大陸(App Store)。

(中時電子報)