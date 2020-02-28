六龜警方在台20線（南橫公路）臨105便道梅山口至天池段展開聯合稽查交通違規。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

台20線（南橫公路）臨105便道梅山口至天池段，自今（2020）年1月13日開放通行後，湧入大量人、車，且每逢假日，大型重機車成群結隊呼嘯而過，產生噪音，影響居民安寧。六龜分局於28日起，連假期間結合監理站及環保局，在主要道路聯合稽查交通違規，首日就開出141張罰單。

2009年88風災導致南橫公路交通中斷，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，歷經10年復建，讓該路段於今年1月13日開放通行以來，原本沈寂已久的交通環境頓時活絡起來，但機車騎士到場朝聖，製造噪音，令居民困擾。

警方表示，在開放前已經透過電台廣播，宣導用路的交通安全措施，並以臉書等方式加強宣導。為提升執法強度改善交通秩序，已於台20線沿線增設速限及測速照相警告標誌，並規畫警力執行測速照相取締違規超速，每逢假日調度警力支援提高交整勤務密度。

根據統計，執法首日就取締超速、車輛不合規定等交通違規141件，包含大型重機車15件、一般汽、機車126件。警方透露，近社區的速限是30公里，許多用路人的速度都偏快，希望大家減速慢行，以保安全。

(旺報 )