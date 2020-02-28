社群網站微博27日出現一張偽造的行政院公告，稱各地縣市政府自2月28日起，每位民眾可憑健保卡至各地醫院領用10片口罩，行政院長蘇貞昌立刻在臉書上澄清，並要求警方查辦。

刑事局偵查第四大隊追查發現，發文者為一暱稱「孤烟暮蟬」的微博主，擁有492萬粉絲492萬，27日晚間23時許張貼在微博，登入IP來自境外，此外，從用字遣詞如「婵」、「现」等簡體字體，研判貼文者應是大陸網友。提醒民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

(中時 )