偽造行政院公告稱每天發10片口罩 警追查造謠IP來自境外 16:062020/02/28 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微博出現偽造的行政院公文，警方追查貼文者來自境外。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 社群網站微博27日出現一張偽造的行政院公告，稱各地縣市政府自2月28日起，每位民眾可憑健保卡至各地醫院領用10片口罩，行政院長蘇貞昌立刻在臉書上澄清，並要求警方查辦。 刑事局偵查第四大隊追查發現，發文者為一暱稱「孤烟暮蟬」的微博主，擁有492萬粉絲492萬，27日晚間23時許張貼在微博，登入IP來自境外，此外，從用字遣詞如「婵」、「现」等簡體字體，研判貼文者應是大陸網友。提醒民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。 (中時 ) #ip #口罩 #民眾 #境外 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 一周2片口罩 高中生家長憂開學不夠用 09:132020/02/25 生活 僑育國小嚴格防疫 再贈兒童口罩套 13:212020/02/25 生活 韓明起口罩禁出口 網讚： 台灣先知 15:562020/02/25 社會 藥局賣口罩多累 打工妹曝崩潰日程 18:262020/02/25 日常 兒童口罩 明起天天都可買 00:482020/02/26 生活新聞 日政府阻擋不住購物網天價轉賣口罩 09:402020/02/26 國際 北市小兒科診所遭爆料私賣10元口罩 衛生局將前往釐清 20:502020/02/26 生活 陸口罩日產能產量 超過7000萬只 12:432020/02/27 兩岸 買口罩心情像買彩券！網友開心買到醫療級彩色口罩 22:022020/02/27 財經 醫用口罩撕開變這樣？眾人看傻崩潰 09:002020/02/28 生活 社會熱門新聞 日本能不能去？留日台生曝慘況：美景比不上一條命 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 男聽從不明聲音打死老母 突然清醒幫母CPR - 社會 下體癢！正妹好奇拿酒精一噴…如傘蜥蜴秒奔浴室 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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