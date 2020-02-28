行政院27日宣布中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，警政署隨即同步成立聯合指揮所，以因應相關防疫工作超前部署。

為遏阻居家檢疫對象趴趴走，造成民心不安，警政署目前已在M-police系統導入「居家檢疫」身分查詢功能，嚴加查察居家檢疫對象四處亂跑，以維護民眾健康，也保障第一線警察同仁在執行臨檢、盤查或攔檢時之健康。

警政署表示，針對散播有關疫情之謠言或不實訊息，立法院已三讀通過特別條例加重罰則，法務部責由各地檢署成立專責小組，各警察機關刑事單位亦同步成立專責小組，與地檢署建立聯繫窗口加強查緝。

警政署強調，執行國境管制防疫工作不能有漏洞，要求員警嚴密核對護照及健康聲明卡的內容是否詳實，避免民眾填載不實情形，此外，為避免中港澳等疫區民眾有偷渡入境情事，警方也會嚴密蒐集情資，積極偵辦，防堵違法偷渡的破口，確保防疫工作之萬全。

(中時 )