前一天才說照常舉辦，28日突然急轉彎，台南市政府宣布3月7日在台南後壁登場的台灣國際蘭展將延期，令不少蘭花業者感到錯愕，有業者估計起碼就損失50萬元，承辦單位台灣蘭花發展協會祕書長曾俊弼表示，自該會承辦蘭展以來首次發生延期狀況，損失尚未評估，預定在下周與南市府討論善後問題。

原本3月將有2場國際級蘭展在台登場，分別是台南的「台灣國際蘭展」與台中的「世界蘭展」，在中央宣布防疫一級開設，地方政府陸續跟進後，2場展覽也宣布往後順延，原本配合花期的蘭展延到下半年，對相關產業影響很大。

台灣國際蘭展已經邁入第16年，去年吸引超過20萬人次到訪，創造百億蘭花商機，也是台南經營的重要品牌，市長黃偉哲指出，雖然相關單位對防疫已經做好準備，但防疫不容有閃失，為配合中央需求也只能忍痛延期。

台灣蘭協祕書長曾俊弼表示，在展覽確定延期後，已經第一時間通知國外買家及業者最新消息，已經出售的票券將延到下半年使用，民眾也可向購票單位辦理退費，目前會場布置已9成到位，未來是否朝數位典藏等方式發揮現有效益，將與南市府討論後決定；農業局表示會與蘭協辦理契約變更，並向農委會爭取紓困降低業者損失。

蘭展臨時喊卡，蘭花業者與農民也蒙受損失，2017曾獲得台灣國際蘭展大獎花殊榮的「富樂蘭園」負責人莊明儀說，他近年都會參加蘭展，除了國際訂單外，展覽期間也有民眾購花，展覽延期後部分蘭花得轉單，粗估損失約50萬元左右；張姓業者表示，目前歐美外銷市場影響尚未浮現，但大陸、韓國、日本外銷市場都已受阻。

(中時 )