「春遊郡守，人權藝起玩」系列活動，包含口述歷史，人權博物館導覽、紀念音樂饗宴、人權小物鑰匙圈DIY，報名參加還有免費咖啡品嘗。（吳建輝攝）

活動期間館內有彰化縣文化局志工隊北斗分隊熱心的志工朋友，帶領參訪民眾導覽紀念館，解說館內豐富的228事件文案史料。（吳建輝攝）

「春遊郡守人權藝起玩」系列活動，展覽內容以靜態課程設計，搭配動畫及圖資等文案史料，讓民眾了解整個228事件的歷史脈絡，參觀完的民眾，還能在出口處DIY製作人權小物鑰匙圈。（吳建輝攝）

北斗郡守官舍於2008年指定為歷史建築，2017年彰化縣政府將其作為228暨人權紀念館，至今已成立2年，希望就由藝術的呈現與豐富的文案史料，讓人們省思及對人權議題的關注。（吳建輝攝）

今天是228事件73周年，彰化縣政府除舉辦追思活動，從27日到31日也在彰化縣228暨人權紀念館（彰化縣北斗鎮地政二巷18號），舉辦「春遊郡守，人權藝起玩」系列活動，包含口述歷史，人權博物館導覽、紀念音樂饗宴、人權小物鑰匙圈DIY，報名參加還有免費咖啡品嘗。

彰化縣政府今年以「自由、祥和、希望」為主軸，舉辦228和平紀念活動，28日上午彰化縣長王惠美現身彰化縣228暨人權紀念館，向受難者及家屬致意並獻上和平花束，表達對受難者及家屬最誠摯的感念與關懷，撫慰受難者及家屬的創痛。

王惠美說，228事件當年源自於行政官署查緝私菸，因衝突規模擴大，後來才衍伸許多遺憾，透過228紀念活動，讓大家了解自由的可貴，把過去的傷痛作為歷史的借鏡，期許大家更珍惜現在的民主，一同闊步迎向更自由、祥和與平安的社會。

而一連4天的「春遊郡守人權藝起玩」系列活動，希望藉由展覽，引領社會大眾正視228事件，對台灣歷史教育的重要性，展覽內容以靜態課程設計，搭配動畫及圖資等文案史料，讓民眾了解整個228事件的歷史脈絡，參觀完還能在出口處，DIY製作人權小物鑰匙圈。

活動期間館內有彰化縣文化局志工隊北斗分隊熱心的志工朋友，帶領參訪民眾導覽紀念館，解說館內豐富的228事件文案史料，透過詳細的解說了解228事件，對彰化所帶來影響與追思先人事略，能更加珍惜現在的民主自由。

北斗郡守官舍於2008年指定為歷史建築，並在2016年８月完成修復，完整呈現日式宿舍風貌，2017年彰化縣政府將其作為228暨人權紀念館，至今已成立2年，希望就由藝術的呈現與豐富的文案史料，傳遞228事件發生前後，關於彰化的在地故事，讓人們省思及對人權議題的關注。

(中時 )