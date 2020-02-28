關懷記錄單及75％酒精凝露一瓶。（許家寧翻攝）

基隆市府暖心關懷包，提供居家隔離檢疫者14天免費LINE TV、MUSIC序號，追劇聽音樂。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情升溫，北部地區28日再添2確診個案，北北基目前仍維持「0確診」的基隆市，因應未來恐有與新增確診案例接觸民眾，市府3月1日啟動居家檢疫關懷中心，提供居家隔離民眾「暖心關懷包」，14天隔離檢疫期間，能在家安心追劇看電影。

繼1名確診印尼籍女看護，隔離前足跡行遍雙北，引發外界憂心，今日再傳北部2名1男、1女確診感染，讓疫情穩定，迄今保持0確診、且連續8天無新增疑似案例的基隆市嚴陣以待，市府宣布災害應變中心周一將成立居家檢疫關懷中心，並設立關懷專線。

衛生局長吳澤誠表示，針對北部新增2名確診案例男女，中央通報基隆約有3到4人與新增個案有可能接觸，但經疾管署研判只需自主健康管理，並不用進行居家隔離或檢疫，不過衛生局也迅速啟動健康關懷，未來14天將持續關心民眾健康情形，民眾無須恐慌。

基隆目前居家隔離0人、居家檢疫330人，針對檢疫或隔離者14天不得外出，生活必然有許多不便，市府也將給予照顧、關懷及支持，並贈送「暖心關懷包」，包含口罩、毛巾、酒精凝露、心情溫度計、筆、衛教傳單、市長祝福卡，以及乾拌麵、香菇肉羹條調理包等物資。

同時市府也與LINE平台合作，提供LINE TV、MUSIC等影音戲劇與音樂串流服務，提供居家檢疫隔離者追劇、聽歌，讓民眾居家隔離期間不無聊，民眾若收到居家隔離或檢疫通知單，應確實配合中央防疫政策，落實相關隔離規定，以免受罰。

(中時 )