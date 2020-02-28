98歲受難者曾仲影（左）與侯友宜合影。（戴上容攝）

228事件今年73周年，新北市長侯友宜今天下午赴三重228和平紀念公園參加紀念儀式，與受難者及家屬一同向228事件亡者英靈紀念碑獻花致意。新北市228總會理事長洪顯詔表示，原本有130多位受難者、代表出席，但因新冠肺炎疫情，僅23位到場。

侯友宜到場後向受難者遺孀周金桂、近百歲受難者曾仲影等人逐一拱手致意，典禮先默哀一分鐘，侯全程表情肅穆，獻花並行三鞠躬禮，隨後陪同受難者、代表繞行二二八紀念碑。

「雖然無法見證228，但是永遠記得事件，帶給我們更大力量的精神」侯友宜致詞，感謝受難者及家屬的包容原諒，強調台灣要用愛、寬容，不要對立跟衝突，大家團結走在一塊，尤其面對現在的新冠肺炎肆虐，大家不要口水、對立衝突，要團結向前走，帶著民主力量愛這塊土地。

洪顯詔致詞表示，近百歲曾仲影不因疫情缺席，堅持要參加令他很感動，洪強調歷史絕對不能忘記，曾問過三歲的小朋友，竟回應國定假日，小朋友不知道不能怪罪，呼籲政府一定要把歷史公開，公開社會才會和諧進步，才不會胡思亂想。

「我感覺我死了！被以為是共匪冤獄了幾十年，前後進出監獄好多次」98歲受難者曾仲影表示，剛從台北市搬來新北，從不缺席過228紀念活動，因為事件對他影響甚大，不曾忘記傷痛，盼政府還他公道。

民政局長柯慶忠表示，紀念儀式雖在戶外通風處舉辦，市府仍秉持防疫優先態度，縮小活動規模，以簡單隆重為主，今年發出的邀請較往年減少至50人，並取消大合照儀式簡化流程。

(中時 )