據《證券時報》報導，中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組28日發布中國住房大數據分析報告指出，近半年大陸核心城市房價由穩中緩降到略有回升，數據顯示，1月大陸全國24個核心城市綜合房價較上月上漲0.28％，這是核心城市房價經歷了連續5個月的穩中緩降以來，首次出現小幅回升，從近兩年的市場走勢看，核心城市房價仍保持穩中略漲的趨勢。

(旺報 )