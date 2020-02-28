陸社科院報告：1月陸核心城市房價略有回升 16:222020/02/28 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組28日發布中國住房大數據分析報告指出，近半年大陸核心城市房價由穩中緩降到略有回升，數據顯示，1月大陸全國24個核心城市綜合房價較上月上漲0.28％，這是核心城市房價經歷了連續5個月的穩中緩降以來，首次出現小幅回升，從近兩年的市場走勢看，核心城市房價仍保持穩中略漲的趨勢。 (旺報 ) #房價 #城市 #核心 #回升 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 撐不住了 陸企爆發降薪潮 04:102020/02/24 全球財經 大寮舊眷村動土 拚3年完工 04:102020/02/25 地方新聞 陸車市下滑 賓士母公司傳裁大陸員工 11:302020/02/25 財經 台中市提出「城市美學三計」 打造台中成為最宜居的城市 14:512020/02/25 財經 台積電7奈米神助攻！ AMD關鍵技術擊殺對手 21:032020/02/25 財經 專家傳真－區塊鏈供應鏈金融能帶來什麼不同？ 04:102020/02/26 產業特刊 恒生中國高股息率指數 中信投信 申請資格認可 04:102020/02/26 證券．權證 《證交所》中國信託投信申請「恒生中國高股息率指數」資格認可 07:452020/02/26 財經 中國信託投信申請恒生中國高股息率指數認可 10:062020/02/26 財經 疫情持續 美、歐企哀號 21:302020/02/27 財經 財經熱門新聞 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 - 即時 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 比7年前還狂！專家曝金價邪惡數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。