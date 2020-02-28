中央流行疫情指揮中心日前公布一名確診案例為非法外籍看護工，引發防疫疑慮，衛福部醫事司司長石崇良28日表示，日前已經公佈提升院內管控的相關措施，現在也正在建置資訊系統，未來針對看護人員是否有合法身分、是否跨院照顧病人都能掌握。

中央流行疫情指揮中心今召開記者會，石崇良強調，「最重要的就是人員管制」，目前已經公布提升院內管控的相關措施，可以看到各醫院陸續張貼海報說明新的訪客探病陪病相關規定，除了對進出醫院人數控管，更重要的是進出醫院人員的掌握。

最新的人員規定包括，陪病者含照顧服務員，每床限1名；訪客人數每名住院病人每次限2名；加護病房每日只能探訪1次、一般病房則是每日2次；若有病情需要等例外狀況則不在此限。

石崇良指出，所有進出病房訪客及陪病者，均必須配合登錄姓名，關係、連絡電話、身分證字號、地址等，也都要登記並詢問包含旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）、是否群聚（cluster）等TOCC資訊。

他表示，目前也正在建置資訊系統，未來將一些可以核對身份的資料上傳到系統，跟其他包含醫師人員系統、長照系統比對，來掌握陪病的家屬或看護人員是否有合法身分，甚至比對是否有跨院提供病人照顧情形，可以即時掌握所有陪病者的風險。

(工商 )