新冠病毒除了可透過呼吸道傳播外，研究人員亦十分關心是否有其他傳播途徑。浙江大學醫學院研究團隊發現，病患的眼淚及結膜分泌物首次檢測出新冠病毒，顯示淚腺與其他眼睛分泌物也可能是傳播新冠病毒的途徑。此項研究結果的論文已發表在《醫學病毒學雜誌》上。
據《界面新聞》報導，浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科帶頭人沈曄教授的研究團隊在一位新冠肺炎患者身上發現，該病人左眼具有結膜炎症，即新冠引起的紅眼病，而右眼無此症狀，且病患入院前無結膜炎。通過核酸檢測，研究人員發現患有結膜炎的左眼新冠病毒檢測為陽性，而右眼則是陰性。患者經抗病毒綜合治療已整體治癒，結膜炎症也轉好，再次檢測眼部病毒轉陰。對於患者是如何因新冠病毒發生眼部結膜炎症的，科研人員表示仍在持續研究。
沈曄指出，通過這項研究可以得出以下結論：1、患者左眼結膜炎與新冠病毒有關；2、存在眼部傳染新冠病毒的風險；3、呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑。他建議，醫護人員檢查可疑病例時，除了戴口罩外，還需要佩戴護目鏡。
(中時電子報)
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