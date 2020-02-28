浙江大學醫學院附屬第一醫院研究團隊採集新冠病毒患者樣本進行化驗。（圖／微博）

新冠病毒除了可透過呼吸道傳播外，研究人員亦十分關心是否有其他傳播途徑。浙江大學醫學院研究團隊發現，病患的眼淚及結膜分泌物首次檢測出新冠病毒，顯示淚腺與其他眼睛分泌物也可能是傳播新冠病毒的途徑。此項研究結果的論文已發表在《醫學病毒學雜誌》上。

據《界面新聞》報導，浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科帶頭人沈曄教授的研究團隊在一位新冠肺炎患者身上發現，該病人左眼具有結膜炎症，即新冠引起的紅眼病，而右眼無此症狀，且病患入院前無結膜炎。通過核酸檢測，研究人員發現患有結膜炎的左眼新冠病毒檢測為陽性，而右眼則是陰性。患者經抗病毒綜合治療已整體治癒，結膜炎症也轉好，再次檢測眼部病毒轉陰。對於患者是如何因新冠病毒發生眼部結膜炎症的，科研人員表示仍在持續研究。

沈曄指出，通過這項研究可以得出以下結論：1、患者左眼結膜炎與新冠病毒有關；2、存在眼部傳染新冠病毒的風險；3、呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑。他建議，醫護人員檢查可疑病例時，除了戴口罩外，還需要佩戴護目鏡。

(中時電子報)