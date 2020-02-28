林利發文透露為了母親堅持回香港。（圖／翻攝自林利臉書）

香港男星林利過去曾以藝名「林立洋」在台灣拍戲，近年他將工作重心放回香港，繞了一圈仍情定台灣粉絲老婆Erin，兩人結婚後常台北、香港兩頭跑。今(28日)林利透露新冠肺炎肆虐，很多人都建議他留在台灣比較安全，但他堅持回香港，只因放不下母親，「她需要陪伴」五字可見可貴孝心。

林利3年前因血便驗出直腸癌三期，克服病魔後，去年他宣布找到真愛，和相識20年的台灣粉絲交往一年多決定結婚，Erin雖小他10多歲，但林利透露兩人個性、想法跟生活模式都很相似，也開心台灣又成為他的寶地，直說：「我的黃金時間都是在台灣，我實在太愛台灣、太喜歡台灣！喜歡台灣的生活、人情味、生活舒坦，在這裡住，各方面都很舒服！」

最近新冠肺炎疫情人人自危，稍早林利在臉書先稱讚台灣的疫情保護措施跟控管都做得很好，「很多朋友勸我不要回香港...我只說『她需要陪伴』」，他曬出母親的背影，又說這是身為台灣女婿的心聲，要感謝老婆的諒解。對此，網友說：「太太明白你的孝心，心裡身旁都有你愛和愛你的人，好好啊！」、「孝順要及時」、「本也想勸你留在台灣，但知道你還有媽媽，就閉嘴，因為親情是不能等的...祝福你」，林利則回：「我會保護自己，謝謝」，林利太太也表示：「媽媽優先，我一直都在，別擔心我！我們一起努力」。

(中時電子報)