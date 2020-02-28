俄羅斯正在計劃部署新式的羅松納斯-N(Rezonans-N)雷達，這型雷達可以發現5馬赫以上的高超音速武器。

包括美國、俄羅斯與中國大陸，都在研發高超音速武器(Hypersonic weapon)，目前對於此型武器的定義，是指速度在5~12馬赫，飛行高度在大氣層邊緣，可以進行有效的控制，從而迴避前來攔截的防空武器，使它能夠準確的轟炸目標。

高超音速武器會安裝在彈道飛彈的彈頭裡，或者是巡弋飛彈的前端，它的出現，將嚴重挑戰現有的防空系統。但是就如同那句俗話「矛與盾的戰爭永不止息」，既然戰略對手正在準備高超音速武器，那麼自己就要研發「能夠偵測高超音速武器的雷達」，美國與俄羅斯都在做同樣的事。

Resonance-N，是一種甚高頻(VHF)波段的無線電波雷達，俄羅斯相信，它能夠探測匿蹤空中物體、巡航飛彈，彈道飛彈和高超音速目標，剛完成的新雷達安裝在北極圈內的新地島(Novaya Zemlya)，用以偵測來自北美洲的威脅。

Resonance雷達研究中心主任恩‧納扎連科（Ivan Nazarenko）表示，Resonance-N雷達是北極地區的第3個雷達，在西伯利亞有第4座，而第5座也快要完工。

納扎連科表示：「甚高頻雷達波，可以有效的檢測不尋常的空中目標，這因是為當飛行物體達到5馬赫以上的高速時，物體表面共振增加，也就會發散電磁波。」

官方文件表示，Resonance雷達能夠檢測600 公里範圍內的低速目標、1200公里遠的彈道目標，以及100公里的偵測高度。

納扎連科補充，雷達操作人員的培訓已經開始，大約3月中旬投入使用。「我們的一些軍事人員已進行為期兩週的培訓，以對Rezonans-N雷達的正確操作，和反擊武器使用進行基礎訓練。」

美國也在研發相同功能的雷達，幾天前，雷神公司(Raytheon Company)得到為美國陸軍「低空和飛彈防禦傳感器」（LTAMDS）的研發合約，將要偵測高超音速武器等先進威脅，但是就雷神的資料來看，LTAMDS並不是採用甚高頻無線電波，仍是採用微波的S波段(偵測)與X波段(鎖定)。

(中時電子報)