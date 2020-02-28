228是件73周年，台東縣是唯一沒有發生外省人及本省人械鬥傷亡的縣市，因當時卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員到山區躲避，才得以免去1場嚴重衝突，台東縣永安國小28日探訪當年避難的「和平古道」。

台東縣永安國小發展遠征式體驗教，2017年用2年的時間，與孩子們一起走完台東約192公里的海岸線，今年則進行「行走台東訪山林˙畫山林」計畫，將遠征式教育課程操作文本轉向台東山野之中，28日更探訪當時公務人員避難的和平古道。

永安國小總務主任黃正擁回溯那段歷史說，當時台東青年包圍縣長公館、車站等地，當時馬智禮立即安排當時的首任官派縣長謝真和200多位政府官員、外省人，避難初鹿部落，最後躲藏在和平古道終點日治時期的上里警察官舍駐在所，也就是現在的「卡米莎度樹屋園區」。

黃正擁說，當時全國各地都傳出嚴重傷亡，唯獨台東沒有發生外省人和本省人的械鬥，馬智禮的先見之明也成功阻止228事件波及台東，學童們點燃狼煙專心聆聽彷如走入時光隧道，也喚醒這藏在古道被遺忘的歷史。

(中時 )