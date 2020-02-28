百貨業為提供消費者逛街用餐最安心空間，繼台北101之後，遠東SOGO百貨亦於28日起配合中央疫情指揮中心升高一級防疫，全台SOGO各店主要出入口設置紅外線測溫儀，並設專人負責測量體溫，若來店消費者體溫測量超過攝氏37.5度，禁絕入場。

遠東SOGO百貨指出，自1月28日起，SOGO百貨早已實施一線人員全面戴口罩，店內外廣設手指清潔器。並針對公共設施設備如電梯，手扶梯及廁所等每2小時就清潔消毒。而服務台，貴賓廳，兒童遊戲區及貼心服務小站則每1小時消毒清潔一次。逢假日人流較多時，更會增加清潔消毒的頻次。

截至目前為止，百貨業受到疫情衝擊，人潮確有減少3-4成，而整體業績衝擊則超過一成。SOGO表示，防疫期間會持續配合政府防疫措施，維護賣場及消費者、同仁安全，近期亦加快與擴大線上電商下單宅配到府服務，像是防疫周邊商品銷售即呈現3倍增長。

(工商 )