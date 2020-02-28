新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，拖累A股在2月最後一個交易日，跟隨全球市場下挫。上證指數28日收挫3.7％，失守2,900點關口。市場交投持續熾熱，兩市成交合計升7.5％至人民幣（下同）1.13兆元，連續第7日突破兆元。

總結本周，滬指累計跌159點或5.24％；本月挫96點或3.23％，連跌兩個月，累跌169點或5.57％。

上證指數28日早盤低開2.23％，其後跌幅逐漸擴大，全日收市報2,880點，挫111點或3.71％，最低見2,878點，挫112點或3.77％，成交4,326.58億元。

深成指更挫逾4％，全日收盤報10,980點，挫553點或4.8％，最低見10,962點，挫571點或4.96％，成交6,968.48億元。深成指2月累跌2.8％。

各類股全線走跌，電子訊息股挫逾7％；有色金屬股挫逾6％；化工股挫逾5％；煤炭、金融、房地產、電力、鋼鐵股挫逾4％；水泥股挫逾3％；石油股亦挫逾2%。

(工商 )