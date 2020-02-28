台北榮總腫瘤醫學部放射治療科醫師陳一瑋（左）與清華大學教授周鳳英（右）討論硼中子捕獲治療方針。（清華大學提供／莊旻靜新竹傳真）

清華大學擁有全台唯一研究用原子爐，近年改建為適用硼中子捕獲治療的醫療用途，並與台北榮民總醫院合作，透過硼中子捕獲治療，協助來自海內、外逾百名患者的腦癌與頭頸癌恢復健康，令復發且難以手術的癌症病患再見生機。

將清華硼中子捕獲治療（Boron Neutron Capture Therapy,BNCT）推進臨床實驗的該校教授周鳳英解釋，硼中子捕獲治療為標靶輻射治療，先為病患注射含硼藥物，待藥物累積在腫瘤部位後，透過原子反應爐的中子束照射，硼中子捕獲反應所產生的高能量粒子，即可有效殺死腫瘤細胞，迥異於放射治療對正常細胞的通殺，中子束照射可僅消滅備標記的癌細胞，適合對付瀰漫性及不易手術切除的癌症。

台北榮總腫瘤醫學部放射治療科醫師陳一瑋表示，由於硼藥物中含有必需胺基酸等營養素，異常增生的癌細胞會與正常細胞競相吸收硼藥，等到癌細胞「吃飽」，再以中子束照射，即可殺死癌細胞。

周鳳英為上屆國際中子捕獲治療會議主席，接任者為西班牙籍醫師普拉斯，他促成一名同國醫師之妻前往清大治療腦瘤。該名西班牙籍女患者4年前發現複視，經電腦斷層檢查後，發現腦中有低度神經膠質瘤，且位於腦幹深處，不易開刀切除，經過2次開顱手術、伽瑪刀放射治療後，又復發並轉為惡性。

西班牙籍女患者去年10月首度來台，在北榮透過子攝影檢查，確認適合進行硼中子捕獲治療，今年1月到清大原子爐進行第1次緊急醫療照射，將復發惡性膠質細胞瘤從原來的3.51公分縮小為1.06公分，2月14日再度照射，她的先生也特別準備一束鮮花，為她慶祝新生。

陳一瑋曾赴日本京都大學進修最新的硼子中捕獲治療技術，他表示硼中子捕獲治療的關鍵有二，第一是發展出適合癌細胞吸收的含硼藥物，第二則是穩定的中子源，而清大的中子源穩定且易於調校，日本目前不接受國外病患，因此許多外籍病患轉為來台。

周鳳英表示，西班牙女士來台治療成功一事受到全球關注，證實台灣的硼中子捕獲治療已與日本並列，具一流水準。清大原子科學院長兼硼中子捕獲治療中心主任李敏表示，2010年起與北榮的陳一瑋、王令瑋及吳元宏等醫師合作，包括臨床實驗及屬於恩慈療法的緊急醫療在內，已治療超過120位頭頸癌及腦癌病患，其中多數僅需一次照射即治癒。

而清華大學與桃園市政府合作，將在桃園航空城園區建立清華大學附屬醫院，李敏透露，未來硼中子捕獲治療將是清華醫院的重點項目，除可嘉惠國內病患，也將發展國際醫療，接受海外自費病患，現階段將與更多醫師、醫院合作，發揮研究用原子爐發揮更大功效。

(中時 )