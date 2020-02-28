春暖花開，敏銳感受到季節變化的大貓熊「圓圓」，發情期也正式開始。近期大貓熊「圓圓」開始出現發情的行為，讓動物園同仁都繃緊神經，努力為「圓圓」和「團團」的繁殖機會做準備。從2月9日開始，保育員觀察到「圓圓」出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等，進入發情期的跡象越來越明顯，預估高峰期應該會出現在這幾天的時間裡。

今年大貓熊繁殖季宣告順利完成。（台北市立動物園提供）

動物園從各項行為指標及荷爾蒙指數等專業數值研判，大貓熊「圓圓」於2月27日已經達到發情高峰。因此分別趕在2月26日下午、2月27日上午為「圓圓」進行人工授精。希望能夠把握住一年一度的最佳繁殖時機。

以往每年大貓熊繁殖季節，中國大熊貓保護研究中心專家都會親臨台北動物園現場，提供寶貴的實務經驗，今年因為新型冠狀病毒疫情的關係，研究中心專家無法到現場來指導。但從「圓圓」開始有發情的行為開始，動物園同仁就和大熊貓研究中心專家「王承東」教授，隨時保持線上資訊的暢通，並使用視訊會議，共同討論大貓熊的繁殖大事，希望透過網路交流，讓王教授協助台北團隊，能有更精確的判斷。

趁著麻醉的機會，獸醫師也為大貓熊「圓圓」仔細的檢查牙齒。（台北市立動物園提供）

今年大貓熊繁殖的工作團隊包括了保育員、獸醫師及多位專家，共同為一年一度的大貓熊黃金繁殖期努力。為掌握時效，大貓熊繁殖工作小組於2月26日上午採得「團團」1.2ml的精液，顯微鏡下的「小團團」活力旺盛，精液品質非常良好，下午為「圓圓」注入部分稀釋新鮮精液，估計內含約4億隻精蟲、活力為96％。

在推估出「圓圓」排卵的黃金期後， 2月27日上午再為「圓圓」注入第二次的精液，估計內含約4.5億隻精蟲、活力為93％。在2月27日下午，也嘗試讓「團團」、「圓圓」面對面，期待他們有自然交配的機會，但「團團」、「圓圓」的行為仍無法正確到位。經過整體的評估及作業，動物園今年大貓熊繁殖季也正式宣告順利完成。

台北市立動物園分別在2月26日下午、2月27日為大貓熊「圓圓」進行人工授精。（台北市立動物園提供）

動物園獸醫師除了進行人工繁殖作業外，更把握機會為「團團」和「圓圓」進行了牙齒及腹部超音波等年度檢查，以了解並掌握動物整體的健康狀況。

春神來了「圓」知道〜動物園抓緊貓熊繁殖時機。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)