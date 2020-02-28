孩子們捲起衣袖與褲管體驗種植辛勞。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市烏來國中小附設幼兒園日前邀請部落耆老，帶領幼兒園生們進行傳統播種祭儀式，透過向大地祈禱與感恩，祈求年年順遂。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市教育局推動沉浸式族語教學與原住民扎根計畫，今年共17間幼兒園共襄盛舉，適逢3月初春播種祭到來，烏來國中小附設幼兒園日前邀請部落耆老，帶著幼兒園生們換上傳統族服、高唱族語歌謠，進行傳統播種祭儀式，透過向大地祈禱與感恩，祈求年年順遂。

烏來國中小附幼以泰雅族園生居多，但園方鼓勵各族群彼此認識，活動現場邀請孩子們換上自己的族服與頭飾，展現不同部落之美，眾人在耆老拉拜依尤耀指導下，捲起衣袖與褲管，走入田地體驗種植辛勞，氣氛熱絡。

「傳統儀式規範嚴謹！」耆老拉拜依尤耀介紹，每年3月初春山粟花蕾綻開，祭團首領會決定一日為播種期，搭配烏來當地雨季長，家家戶戶祈求珠蔥大豐收，感謝大地母親對族人的照顧與奉獻。

烏來國中小校長陳煌燿說，藉由一年一度的烏來播種祭，讓孩子們體驗長輩農作的辛勞，深耕泰雅文化，同時期望孩子透過農作過程，養成愛惜食物的觀念。

此外，新莊丹鳳國小附幼平時以族語歌曲和老師問安，用餐前先唱感恩謝飯歌，園方將在3月帶著孩子們至原住民族文化健康站向阿公、阿嬤們拜晚年，體驗製作「toron（杜倫）」、「silaw（鹹豬肉）等原住民美食；校長高淑真說，族語延續在都會區實屬不易，透過幼兒園扎根學習，讓幼兒了解部落文化，從中學習尊重長輩。

(中時 )