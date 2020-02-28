香港財經事務及庫務局局長劉怡翔28日表示，新冠肺炎疫情爆發嚴重，這對全球的經濟影響、供應鏈等，會比SARS時期更大，金融市場有些波動是難免，會確保股票證券及衍生市場運作穩妥。

他又稱，ETF通仍有兩件事要處理，一方面是涵蓋的範圍，哪些ETF會被納入，另外是ETF通本身的性質，因為疫情的影響，很多方面的工作都拖慢，時間方面會因此長一些。

新一份「財政預算案」提出推定息按揭貸款計劃，總規模10億港元。劉怡翔指出，推出定息按揭貸款計劃，非鼓勵或吸引人入市買樓，而是息口波幅大的時候，提供多一個供樓選擇，亦期望可減輕市民供樓負擔。

他稱，隨著息口上升，有些人擔憂負擔能力、未能通過壓力測試，而定息按揭計劃毋須壓力測試，10年、15年及20年期貸款各有固定按息。

公共年金將投保年齡由65歲降至60歲，劉怡翔預料，計劃調整後會很受歡迎。至於會否進一步將投保年齡降至55歲，他表示，要一步步來。

(工商 )