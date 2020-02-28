安心亞在《墜愛》拋開女神形象，化身宅女入鏡，這集終於讓她重拾性感本色，單穿若隱若現的白色襯衫，以「下半身失蹤」狀態在床上服侍宋柏緯，兩人還狂用疊字對話，激情畫面讓工作人員在旁直喊「羨慕」，不過一喊卡宋柏緯就淡定翻起雜誌，他笑說：「我閉著眼睛還不能真的睡，那才是痛苦。」

安心亞露美腿。TVBS提供

《墜愛》的樂米CP（Love Me CP）曖昧情不斷升溫，安心亞不斷跑到宋柏緯的家，還大方露白皙美腿，雖然穿著清涼，不過在房間門口等戲時，安心亞竟然開始搞笑，用背部磨蹭牆壁，逗得全場工作人員笑開懷。開拍後她一秒進入狀況，準備餵宋柏緯吃藥，她還說：「想要我做什麼，我都可以。」2人意亂情迷時更不斷用疊字對話，互動火花四射。

宋柏緯與安心亞戲裡戲外互動都超有愛，她在拍攝過程中發現宋柏緯頭上有一根白頭髮，貼心問：「需要幫你拔嗎？」待宋柏緯點頭後她立即動手，宋柏緯痛到叫出聲，安心亞則開心到扭來扭去。工作人員也趁他們打鬧時追問：「多米（安心亞）給天樂（宋柏緯）的撩妹技巧打幾分？」安心亞想都沒想就給90分，宋柏緯聽了瞬間露出靦腆笑容。

鍾政均（左）、安心亞、宋柏緯。TVBS提供

《墜愛》安心亞的「媽寶」前男友鍾政均，角色個性討厭，每次出現都被網友罵爆，男方勾勾纏追到花房，被宋柏緯揮拳教訓，讓安心亞頗為難。戲外鍾政均、安心亞特別聊得來，在等戲時聊到廚藝，鍾政均在拍攝現場發現煎牛排使用的香料，立刻追問：「妳有在吃，沒有在料理對不對？」安自豪最會煮喜宴菜色，笑回：「我會煮墨魚大㸆、松鼠黃魚，還有羊肉爐。」鍾開玩笑：「妳是說買雅芳羊肉爐那種嗎？」

宋柏緯（中）揍鍾政均。

(中時 )