官方的蒙古新聞社（Montsame）今天報導，蒙古總統巴圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）和其他政府官員結束出訪中國行程返國後，目前正接受14天隔離檢疫。

自今年1月中國開始執行特殊措施以防堵武漢肺炎疫情以來，巴圖勒嘎是首位訪問中國的國家元首。

巴圖勒嘎昨天與蒙古外長達木丁（Tsogtbaatar Damdin）及其他高階政府官員抵達北京，而後與中國國家主席習近平和國務院總理李克強開會。

根據蒙古新聞社，這些政府官員一返抵蒙古就被隔離，以作為預防措施。

(中央社)