武漢肺炎疫期訪北京 蒙古總統返國被隔離 17:122020/02/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官方的蒙古新聞社（Montsame）今天報導，蒙古總統巴圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）和其他政府官員結束出訪中國行程返國後，目前正接受14天隔離檢疫。 自今年1月中國開始執行特殊措施以防堵武漢肺炎疫情以來，巴圖勒嘎是首位訪問中國的國家元首。 巴圖勒嘎昨天與蒙古外長達木丁（Tsogtbaatar Damdin）及其他高階政府官員抵達北京，而後與中國國家主席習近平和國務院總理李克強開會。 根據蒙古新聞社，這些政府官員一返抵蒙古就被隔離，以作為預防措施。 (中央社) #蒙古 #中國 #隔離 #政府 #政府官員 也許您會感興趣 國際熱門新聞 新冠肺炎確診66人 日本北海道公告進入「緊急狀態」 - 國際 義大利肺炎增至17死 教宗方濟各「身體不適」 - 國際 有信心！庫克：疫情已受控 蘋果準備復工 - 國際 淨土僅剩南極！美專家：一年內全球70％人口感染新冠肺炎 - 國際 為何伊朗疫情慘重？學者稱這風俗是關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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