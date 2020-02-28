苦楝花朵細細小小，灰白中帶點淡紫色，具香味。（黃國峰攝）

台中市文心森林公園、向上路側，苦楝花已逐漸綻放枝頭，將於3、4月開滿，為街頭增添幾許詩意。（黃國峰攝）

三月是春暖花開的季節，不如黃花風鈴木的顯眼綻放，低調的苦楝花也悄悄顯現，台中市文心森林公園帶著紫色淡香的苦楝花已漸綻放，適逢二二八連假、新冠肺炎防疫期間，人們避開室內封閉空間，在成排苦楝樹下散步賞景，賞心悅目又健康。

時序進入二月底、三月初，文心公園向上路側，散發著淡淡清香的苦楝花已漸漸綻放於文心森林苦楝樹梢，約近3、4月底，淺紫色的細小花朵將會滿枝頭，到時漫步其下，如雪如霧隨風搖曳，將為街頭增添幾許詩意。

苦楝又名苦苓、楝樹、金鈴子、紫花樹等，客家人門前常種苦楝 表示吃苦耐勞，但台灣閩南語發音如「可憐」因此閩南人不喜將它種在庭院，但其實它功能性強大，樹高可達 15 公尺以上，是天然的遮陽傘，樹幹是優良的家具材料，樹皮有毒可清熱、驅蟲，果實種子可入藥，即為「風鈴子」但也具毒性，需熱加工才能使用。

成排的苦楝樹隨著文心森林公園，地形高低起伏種植，陽光斜射下枝影斑駁，灰白中帶點紫色的苦楝花，在綠葉中冒出枝頭，淡淡香氣飄散，人行其下心曠神怡，在新冠肺炎疫情繃緊氛圍下，帶來些許放心的輕鬆。

(中時 )