新冠肺炎疫情蔓延，台灣好市多曾出現爆買的衛生紙之亂，防疫慢半拍的日本終於也跟上進度，出現搶購衛生紙現象。疑似多則推特貼文傳出訊息，口罩與衛生紙材料相同將造成缺貨，因此違成九州熊本的專賣店衛生紙被搶購一空，製紙業者得知消息說，市面根本不缺貨，去年因應消費稅上漲還有不少庫存貨。

《每日新聞》報導 一家位於熊本中央區的藥局27日傍晚突然來客大增，他們都為搶購衛生紙、面紙而來，約一小時架上貨品就被搶光。對此，該店副店長不可置信地說，口罩是鐵定缺貨，但為何衛生紙也被搶購，他也無法理解。

據知，此事起因有人在推特上陸續貼文，指出繼酒精、口罩之後，下一個可能被買光的將是廁所用衛生紙。

製紙業者表示，有會員制網站在網路散布訊息稱，口罩和廁所用衛生紙原料相同，隨著口罩製造產能增加，紙製品將供不應求。不過，業者獲知，此爆買現象僅侷限於熊本某一地區，非全面性搶購。

不過，令外界好奇，為何僅熊本一地出現爆買現象？業者分析，或許因為2016年熊本曾遭遇過強震，民眾對物資缺乏容易感到不安，才做出如此不理性的行為。

(中時電子報)