新北市新店警分局頂城派出所於日前接獲郵局通報，有一名老婦人提領新台幣40萬元欲匯款他人，不像一般正常提款匯款，可能遭受詐騙。

頂城所副所長丘國鴻、警員黃友明接獲通報後立即到場瞭解，經查81歲余姓婦人已提領新台幣40萬元，並欲臨櫃跨行匯款新臺幣40萬元給不明帳戶，疑似遭到詐騙。

經員警深入了解，余姓婦人自稱接到香港的外甥媳婦來電稱其目前返台，有急用欲向其借款，余姓婦人不疑有他就到郵局欲匯款給外甥媳婦。員警進一步詢問余姓婦人，她也不確定來電者身分，且對方所提供的帳號是二個不同男性戶名之帳戶，起初余姓婦人仍堅持要匯款，經員警開導後，余姓婦人同意停止匯款並配合員警至派出所查證。

經員警協調請余姓婦人先聯絡其子，再透過其子聯繫到其外甥媳婦，其外甥媳婦稱自己尚在香港並未返台，亦未致電給余姓婦人借錢，確認屬於詐騙案件，員警運用技巧成功攔阻詐騙案件，獲得民眾感謝。

(中時 )