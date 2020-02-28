新冠肺炎疫情延燒，眼看確診人數不斷的攀升，曾引發「直播主之亂」的連千毅，目前人在高雄看守所也不忘關心疫情，在今天（28日）透過所屬的直播公司發放上千瓶消毒液，為社會盡一份心力之餘，似乎希望一起為他的負面形象消毒。

去年引發「直播主之亂」的連千毅，目前正在高雄看守所羈押中，上週和委任律師葉銘進律見時，連千毅知悉疫情造成口罩、酒精等物資大缺貨後，希望能盡一己之力回饋社會，於是請律師協助安排捐贈相關事宜。

連千毅所屬的蘭亭國際創辦人莊明憲表示，他接獲律師轉達訊息後，花費70多萬買了3千瓶防護液，今天先發放一千瓶，另外2千瓶則捐贈第一線醫療人員及學校等單位使用。

一早約有上百人在左營區蘭庭國際公司前等候，準備領取消毒液，儘管有許多民眾參加排隊等候，但也有民眾在得知連千毅的背景後，打了退堂鼓轉身離開。

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(中時電子報)