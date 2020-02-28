新冠肺炎肆虐全球，觀光業首當其衝，倒成一片。我駐汶萊代表處昨天舉辦台灣觀光旅遊說明會，為汶萊旅遊界、餐飲業、旅宿、休閒業朋友簡報台灣觀光資源、旅遊景點及穆斯林友善環境，更重申台灣疫情仍在控制當中，期盼能吸引到更多汶萊觀光客來台刺激經濟。

駐汶萊代表李憲章表示，此次疫情導致國際觀光客卻步，或以戴口罩方式因應，台灣也受到影響。由於台灣歷經2003年SARS疫情的經驗，以及長期遭世界衛生組織（WHO)排除在全球公衛醫療體系之外的不公平待遇，讓台灣政府及醫療體系勇敢面對現實，自立自強，積極建構完善的防疫機制，並訓練專業的醫護人員。這次新冠狀病毒台灣較其他國家更早採取因應作為，台灣民眾對政府相關防疫措施亦深具信心，並予高度肯定。

此外，政府並投入龐大資金建置60條生產線加速生產外科手術用口罩，一旦啟動，台灣每天將可生產1000萬片口罩，成為全球產量第二高的國家。

李憲章指出，過去多年來，台灣公私部門積極投注資源人力，營造穆斯林友善環境。根據Crescent Rating-Mastercard 發布的2019年「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI)評比，台灣名列全球非穆斯林國家組織（OIC)的第三名，足見台灣推動清真產業及穆斯林友善環境已有相當成果。

為因應近年來「穆斯林旅遊1.0版」升級為「穆斯林旅遊2.0版」的產業轉型，台灣政府更加強培訓相關專業人才，提供旅遊業者相關誘因配套，推動清真認證餐廳及旅館設施，並邀請穆斯林目標國的知名藝人、網紅擔任台灣觀光代言人等。

(中時 )